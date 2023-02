Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

84,05 EUR -0,77% (03.02.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

85,05 EUR +0,29% (03.02.2023, 09:14)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (03.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Die gestern vorgelegten Daten von Siltronic seien bei den Anlegern richtig gut angekommen. Die Aktie des Chipzulieferers habe deutlich zugelegt und dabei sogar ein frisches charttechnisches Kaufsignal generiert.Das laufende Jahr sei zwar weiter durch höhere Kosten und Unsicherheiten geprägt. Allerdings sei die Auslastung noch hoch, auch wenn einige Kunden eine schwächere Auftragslage im ersten Halbjahr 2023 sehen würden. Der große Nachfrageabschwung, den einige Branchenbeobachter zuletzt befürchtet hätten, sei allerdings noch nicht da.Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand um 81 Euro habe die Siltronic-Aktie gestern ein frisches Kaufsignal generiert. Angesichts der Dynamik sei ein Durchmarsch bis 90/91 Euro nicht ausgeschlossen. Bleibe das Marktumfeld für Technologiewerte in den kommenden Wochen und Monaten stabil, könnte die Siltronic-Aktie sogar wieder dreistellige Notierung ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Siltronic befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link