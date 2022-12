Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Die Aktie des Wafer-Herstellers habe sich deutlich von ihrem Jahrestief distanzieren können. Dazu hätten auch die positiven Zahlen aus dem dritten Quartal beigetragen, seitdem habe die Aktie um rund 30 Prozent zugelegt. Aus charttechnischer Sicht bilde sich gerade eine Formation, die auf einen langfristigen Boden hindeute.Noch zu Jahresbeginn habe der Rivale Globalwafers 145 Euro je Aktie auf den Tisch legen wollen, um Siltronic zu übernehmen. Der Deal sei allerdings an einem Veto der Bundesregierung gescheitert, obwohl auch Großaktionär Wacker Chemie zugestimmt hatte. Damit habe das Übernahmeangebot knapp 90 Prozent höher als der aktuelle Firmenwert gelegen.Dieses Niveau könnte die Siltronic-Aktie allerdings schon bald wieder erreichen. Optimalerweise bilde das Chartbild gerade eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter Formation aus, deren Ziel das Jahreshoch bei 142,45 Euro sei.Steige der Kurs über diese Marke, generiere er ein Kaufsignal. Zudem sollte daraufhin ein sogenanntes Golden Cross entstehen. Dabei kreuze der GD50 den GD200 und erzeuge ein weiteres starkes Kaufsignal, welches die Aktie über die 100-Euro-Marke zu ihrem finalen Ziel bei 142,45 Euro führen sollte.Die Siltronic-Aktie liege seit der Empfehlung in Ausgabe 41/22 über 20 Prozent vorne. Das technische Bild bleibe positiv.Anleger nutzen Rücksetzer deshalb zum Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Siltronic-Aktie. (Analyse vom 12.12.2022)