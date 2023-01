Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,85 EUR +2,71% (09.01.2023, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,75 EUR +2,93% (09.01.2023, 12:37)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (09.01.2023/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Point72 Asset Management, L.P. hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG an:Die Shortseller des Hedgefonds Point72 Asset Management, L.P. setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) fort.Die Finanzprofis von Point72 Asset Management, L.P. mit Sitz in Stamford, Connecticut, USA, haben am 06.01.2023 ihre Short-Position von 0,57% auf 0,62% der Siltronic-Aktien ausgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siltronic AG:0,60% Maple Rock Capital Partners (29.10.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 1,22% der Siltronic-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.