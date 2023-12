Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

81,00 EUR -1,64% (07.12.2023, 21:29)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

81,05 EUR -1,76% (07.12.2023, 17:35)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (08.12.2023/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG sichtbar aus:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd bleiben im Attacke-Modus gegen die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 06.12.2023 ihre Short-Position von 0,59% auf 0,69% der Siltronic-Aktien aufgestockt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siltronic AG:0,69% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (06.12.2023)0,60% Maple Rock Capital Partners (29.10.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 2,01% der Siltronic-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.