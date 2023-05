Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

72,95 EUR +7,52% (25.05.2023, 11:34)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,75 EUR +8,94% (25.05.2023, 11:20)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (25.05.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Keine schnelle Besserung in Sicht - AktienanalyseNach kräftigen Zuwächsen 2022 ist der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) mit Einbußen ins Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil das Unternehmen weniger Siliziumscheiben verkauft habe und der Dollar gegenüber dem Euro an Wert verloren habe, sei der Umsatz im Vergleich zum vierten Quartal um 14 Prozent auf 404 Mio. Euro geschrumpft. Das EBITDA sei von 168,1 auf 125,2 Mio. Euro gesunken. Die Marge sei von 35,6 auf 31,0 Prozent zurückgegangen. "Nach dem Rekordjahr 2022 war die Nachfrage nach Wafern im ersten Quartal 2023 erwartungsgemäß schwächer", so Siltronic-Chef Rainer Irle. Gründe für diese Entwicklung lägen in der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung, geopolitischen Unsicherheiten und den Folgen der Bestandskorrekturen bei Chipsherstellern und ihren Kunden. Und schnelle Besserung sei nicht in Sicht.Aufgrund des Lagerabbaus dürfte die Marktschwäche die nächsten Quartale andauern, habe der Konzern mitgeteilt. Eine Belebung im zweiten Halbjahr werde aktuell nicht erwartet. Das sei auch für Analysten überraschend gekommen: Der Waferhersteller habe auf die Hoffnung einer Erholung im zweiten Halbjahr "kaltes Wasser gegossen", so etwa Jonah Emerson von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Er habe daher das Kursziel für Siltronic von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch Francois-Xavier Bouvignies von der UBS habe seine Kurserwartung für die Papiere von 74 auf 69 Euro nach unten genommen. Die Unsicherheit rund um eine Erholung auf dem Wafer-Markt bleibe groß, so der Experte. Im kommenden Jahr und darüber hinaus drohe ein Überangebot. (Ausgabe 20/2023)Börsenplätze Siltronic-Aktie: