Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

85,40 EUR +7,22% (02.02.2023, 14:22)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

85,10 EUR +8,13% (02.02.2023, 14:12)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (02.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Im abgelaufenen Jahr habe Siltronic beim Umsatz und dem operativen Gewinn Rekordwerte erzielt. Während der Umsatz in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen gelegen habe, habe das operative Ergebnis diese deutlich übertroffen. Allerdings hätten Umsatz und operatives Ergebnis im Schlussquartal jeweils leicht unter den Werten des dritten Jahresviertels gelegen.Der Netto-Finanzmittelfluss sei 2022 mit minus 395 Mio. Euro zwar negativ gewesen, das habe jedoch an hohen Investitionen in den Produktionsausbau gelegen. Der sei auch nötig, denn wegen stark ausgelasteter Kapazitäten sei das mengenbedingte Umsatzwachstum im vergangenen Jahr nur sehr gering gewesen.Abhilfe schaffen solle eine weitere Fabrik in Singapur für 300-Millimeter-Wafer, für die bis Ende 2024 rund 2 Mrd. Euro investiert würden. Der Bau schreite mit großen Schritten voran, erste Maschinen seien bereits installiert, so Siltronic-Chef Christoph von Plotho. Zudem werde der Produktionsstandort im sächsischen Freiberg um eine Ziehhalle für Siliziumkristalle erweitert, in der die ersten Maschinen im dritten Quartal installiert worden seien. Aus solchen Kristallen könnten dann Reinstsiliziumwafer hergestellt werden. Diese dünnen Scheiben seien die Grundlage für alle möglichen Elektronikchips. Auch in diesem Zusammengang seien die Investitionen im vergangenen Jahr auf fast 1,1 Mrd. Euro gestiegen. 2023 sollten sie in etwa stabil bleiben.2023 sei weiterhin durch höhere Kosten und Unsicherheiten geprägt. Allerdings sei die Auslastung noch hoch, wenngleich einige Kunden eine schwächere Auftragslage im ersten Halbjahr 2023 sehen würden. Der große Nachfrageabschwung, den einige Branchenbeobachter zuletzt befürchtet hätten, sei aber noch nicht da.Trotz anhaltender Unsicherheiten gehe der deutsche Chipzulieferer zuversichtlich ins neue Jahr. Die vorgelegten Daten kämen bei den Anlegern richtig gut an. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand habe die Siltronic-Aktie heute ein frisches Kaufsignal generiert. Angesichts der Dynamik sei ein Durchmarsch bis 90 Euro nicht ausgeschlossen. Zuvor sei der Titel im Oktober 2022 wegen Sorgen um einen Abschwung in der Chipbranche noch bis auf 51,65 Euro gefallen. Anfang 2022 habe die Siltronic-Aktie vor dem Platzen der Übernahme durch Globalwafers sogar noch um die 140 Euro gekostet. Bleibe das Marktumfeld für Technologiewerte in den kommenden Wochen und Monaten stabil, könnte die Siltronic-Aktie sogar wieder dreistellige Notierung ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)