68,70 EUR -0,29% (26.06.2023, 10:43)



68,90 EUR +0,36% (26.06.2023, 10:19)



DE000WAF3001



WAF300



WAF



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (26.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Frische Unternehmensmeldungen seien bei Siltronic Mangelware. Der Angebotsüberhang und die Aussagen über schrumpfende Investitionsausgaben der Chiphersteller würden gleichzeitig auf die Stimmung drücken. Die nicht von der Hand zu weisende Fantasie durch die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) könne da nur bedingt helfen.Hauck Aufhäuser Investment Banking habe die Verkaufsempfehlung für Siltronic Anfang Juni mit einem Kursziel von 52 Euro bestätigt. Künstliche Intelligenz (KI) werde eine dauerhafte Angelegenheit sein und dürfte dadurch steigen, so Analyst Jonah Emerson. Das allerdings dürfte seiner Ansicht nach das Überangebot, unter dem der Waferhersteller Siltronic leide, nur lindern, nicht aber lösen. Die Nachfrage nach KI-Wafern müsste zwei- bis dreimal stärker wachsen als von ihm erwartet, damit der Angebotsüberhang vollständig abgebaut werden könne.Kurz vorher habe sich Jefferies-Analyst Constantin Hesse noch deutlich optimistischer gezeigt, seine Einschätzung von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 95 Euro angehoben. Die Aktien des Waferherstellers preisten bereits einen Großteil negativer Nachrichten ein, so Hesse. Er habe auf den im ersten Quartal gesenkten Ausblick verwiesen. Zudem gebe es erste Anzeichen, dass der Geschäftszyklus die Talsohle erreicht haben könnte. Die Chiphersteller bauten ihre Produktionskapazitäten bereits aus.Ob wirklich alles Negative eingepreist sei, müsse sich erst noch zeigen. Die Sorge vor weiter steigende Zinsen belaste ebenfalls. Auch wenn die Stimmung hier jederzeit wieder drehen könne, würden sich Anleger vorerst weiter in Geduld üben. Erst im Bereich um 58/60 Euro bieten sich erste antizyklische Käufe an, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Siltronic-Aktie. (Analyse vom 26.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)