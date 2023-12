Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

81,25 EUR -1,34% (07.12.2023, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

81,50 EUR -1,21% (07.12.2023, 10:34)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (07.12.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Ausblick enttäuschend - AktienanalyseDer Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) stellt seinen Aktionären angesichts der zunehmenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI), Digitalisierung und Elektromobilität kräftige Zuwächse in Aussicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bis 2028 solle der Umsatz auf über 2,2 Mrd. Euro steigen, habe das Unternehmen auf einem Kapitalmarkt mitgeteilt. Ausgehend von den Zielen für 2023 entspreche dies einem Umsatzplus von mehr als 40 Prozent.Die zuletzt stark gelaufene Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Analysten hätten dieses Erlösniveau bereits ein Jahr früher erwartet. Auch die Margenziele hätten enttäuscht. Siltronic stelle bis 2028 einen hohen 30-Prozent-Wert in Aussicht. Im Vergleich zu dem für den 2023 angestrebten 28 bis 30 Prozent wäre das zwar eine deutliche Verbesserung. Die Konsensschätzungen hätten allerdings bereits für 2027 eine operative Marge von 38,7 Prozent impliziert. Einige hätten sogar mit mehr als 40 Prozent gerechnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: