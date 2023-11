Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (09.11.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Chipzulieferer Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) leidet weiter unter flauer Nachfrage, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 26,4 Prozent auf 349,1 Mio. Euro gesunken. Das EBITDA sei um 41,9 Prozent auf 99,1 Mio. Euro eingebrochen, der Nettogewinn sogar um zwei Drittel auf 35,1 Mio. Euro. Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Analysten hätten noch schwächere Zahlen erwartet.Dank stabiler Verkaufspreise blicke das Management zudem etwas zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Im Juli habe Siltronic einen Umsatzrückgang um 14 bis 19 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2022 in Aussicht gestellt. Nun habe es aus der Konzernzentrale geheißen, dass die Erlöse währungsbereinigt um 15 bis 17 Prozent sinken dürften. Vom Umsatz sollten 28 bis 30 Prozent als EBITDA hängen bleiben. Bisher habe das untere Ende der Spanne bei 26 Prozent gelegen. Gleichzeitig habe der Siltronic-Vorstand jedoch gewarnt, dass sich die Nachfrageschwäche aufgrund der Bestandskorrekturen bei den Chipherstellern und deren Kunden bis ins Jahr 2024 hinziehen dürfte, da die Lagerbestände weiterhin hoch seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: