Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (29.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wafer-Hersteller Siltronic traue sich wegen des schwachen Euro und einer weiterhin guten Nachfrage im laufenden Jahr noch mehr Umsatz zu als bisher gedacht. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern zeigt, dass die langfristigen Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie trotz der Verunsicherung in manchen Endmärkten weiter in Kraft sind", so Vorstand Dr. Christoph von Plotho. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie springe wieder an.Siltronic sei einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer Halbleiterhersteller. Siliziumwafer seien die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen.Im laufenden Jahr sollten die Umsätze um 21 bis 27 Prozent zulegen, nachdem bisher ein Plus von 15 bis 22 Prozent geplant gewesen sei. Davon sollten weiterhin 34 bis 37 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hängen bleiben.Ebenfalls wichtig: Um das kommende Nachfragewachstum bedienen zu können, investiere Siltronic im In- und Ausland in neue Fabriken und schließe dabei dem Vernehmen nach schon jetzt langfristige Verträge mit den Kunden ab. Die Sorge vor einem deutlichen Rückgang der Margen scheinen daher überzogen.Dank der Megatrends in der Halbleiterindustrie dürfte die Nachfrage nach Wafern künftig weiter steigen und das Angebot übertreffen. Davon sollte Siltronic dank seiner starken Aufstellung mittel- und langfristig klar profitieren. Inflations- und Zinssorgen hätten die Aktie in den letzten Monaten dennoch belastet. Mit den guten Aussichten im Gepäck, dürfte die Aktie die Anfang Juli gestartete Gegenbewegung Richtung 100 Euro fortsetzen. (Analyse vom 29.07.2022)