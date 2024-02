Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siltronic AG:



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (16.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche erwarte Siltronic für das laufende Geschäftsjahr nur einen Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres. Der operative Gewinn dürfte sogar sinken. Die Mittelfristziele seien aber bestätigt worden. Der TecDAX-Titel sei nach der Meldung zunächst deutlich abgesackt, habe die Verluste im Anschluss aber schnell wieder wettmachen können. So gehe es weiter.Ein Grund für die Nachfrageschwäche sei die Kaufzurückhaltung der Verbraucher und Unternehmen bei Smartphones, Computern und anderer Elektronik. Zudem hätten viele Chiphersteller und deren Kunden in Zeiten von Lieferkettenproblemen während der Corona-Pandemie ihre Lagerbestände mit allem aufgefüllt, was sie hätten bekommen können. Diese Bestände würden sie erst einmal weiter abbauen, bevor sie in größerem Umfang bestellen würden. Die ersten sechs Monate 2024 dürften am stärksten von den Lieferverschiebungen betroffen sein.Obwohl das erste Halbjahr 2024 wohl eine fortgesetzte Bestandskorrektur und eine kundenseitige Verschiebung von Liefermengen zeigen werde, sei für das zweite Halbjahr eine zyklische Erholung zu erwarten, die auf einer positiven Verkaufsdynamik und einer Verbesserung der Chip-Lagerbestände bei den Kunden beruhe, so Citigroup-Analyst Daniel Schafei. Dies dürfte zu einer stärkeren Nachfrageerholung im Jahr 2025 führen. Vor diesem Hintergrund habe der Experte seine Kaufempfehlung mit Ziel 105 Euro bestätigt.Die Deutsche Bank gehe den goldenen Mittelweg. Das Votum laute "Halten" mit Ziel 80 Euro. Die Erwartung eines stagnierenden Wafervolumens im Vergleich zu den Wachstumserwartungen der Branche von mehr als fünf Prozent für das Jahr deute darauf hin, dass der Konzern unter einer übermäßigen Bindung an den Automobil- und Industrieendmarkt leide, so Analyst Robert Sanders.Wirklich überraschend sei der verhaltene Ausblick eigentlich nicht gekommen: Vorstand Michael Heckmeier habe sich bereits auf dem Kapitalmarkttag Ende November 2023 in Zurückhaltung geübt. Auch wenn die kommenden Monate noch etwas ruppig werden könnten, sollte die Nachfrage in der Halbleiterbranche vor einer nachhaltigen Erholung stehen. An der Börse dürften diese Aussichten schon mit einem Vorlauf von sechs bis neun Monaten eingepreist werden.Vor diesem Hintergrund dürfte die moderat bewertete Siltronic-Aktie ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und Kurs auf das Citigroup-Ziel nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)