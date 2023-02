(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

67,15 EUR -11,00% (24.02.2023, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

66,85 EUR -10,69% (24.02.2023, 15:59)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (24.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Siltronic rechne im laufenden Jahr wegen einer schwächeren Nachfrage mit deutlich weniger Gewinn und operativem Ergebnis. Der Chipindustriezulieferer gehe von einem Lagerbestandsabbau bei Kunden aus, was die Nachfrage belaste. Zudem seien die Kosten inflationsbedingt gestiegen. Analysten hätten nach den zuletzt noch deutlich zuversichtlicheren Aussagen des Siltronic-Vorstands eine bessere Entwicklung erwartet. Die Siltronic-Aktie breche ein.Im vergangenen Jahr habe Siltronic beim Umsatz und dem operativen Gewinn Rekordwerte erzielt. Der Umsatz sei auf Basis Anfang Februar vorgestellter, vorläufiger Zahlen um 28 Prozent auf knapp 1,81 Milliarden Euro gestiegen, wovon 37 Prozent als operatives Ergebnis (EBITDA) hängen geblieben seien. Rückenwind hätten vor allem der 2022 über weite Strecken starke US-Dollar sowie höhere Absatzpreise geliefert.Anfang Februar habe Siltronic sich noch durchaus zuversichtlich zum neuen Jahr geäußert. Zwar sei 2023 durch höhere Kosten und Unsicherheiten geprägt, allerdings sei die Auslastung noch hoch, wenngleich einige Kunden eine schwächere Auftragslage im ersten Halbjahr sehen würden, habe es geheißen.Heute klinge das Unternehmen deutlich vorsichtiger. "Aufgrund der in den nächsten Quartalen erwarteten Bestandskorrekturen in den Wertschöpfungsstufen nach uns sowie kurzfristiger Verschiebung von Liefermengen einiger Kunden im ersten Halbjahr 2023" werde für das erste Quartal mit einem Umsatzrückgang um rund 15 Prozent im Vergleich zum Schlussviertel 2022 gerechnet. Die operative Gewinnmarge würden im Auftaktquartal zwischen 30 und 33 Prozent liegen.Die Prognosen hätten Analysten, Investoren und den AKTIONÄR auf dem falschen Fuß erwischt. Wieviel der Konzern nach dem schwachen Auftakt im Jahresverlauf noch aufholen könne, sei fraglich. Weitere Details zum Ausblick dürfte es am 9. März geben, wenn Siltronic den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlichen wolle.Die Chance auf ein mittelfristiges Comeback ist gegeben, zumal die Aktie recht günstig bewertet ist - und die Lagerbestände der Kunden auch wieder schrumpfen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2023)