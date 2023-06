Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

67,75 EUR -2,17% (27.06.2023, 11:33)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

67,65 EUR -2,52% (27.06.2023, 11:26)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. (27.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Die Siltronic-Aktie befinde sich seit der Senkung der Jahresprognosen im Februar im Abwärtstrend. Im Bereich um 58 Euro habe sich dabei eine Unterstützung herausgebildet. Derzeit spreche einiges dafür, dass diese in den nächsten Wochen erneut getestet werde.Frische Unternehmensmeldungen seien bei Siltronic weiter Mangelware. Der Angebotsüberhang und die Aussagen über schrumpfende Investitionsausgaben der Chiphersteller würden in der gesamten Chipbranche auf die Stimmung drücken.Die Sorge vor weiter steigende Zinsen belaste ebenfalls. Die Angst gehe um, dass mehr als zwei Zinserhöhungen kommen würden und die Wirtschaft abwürgen könnten und damit eine Rezession die mögliche Folge sei. Die nächsten Inflationsdaten am 12. Juli dürften hier für Beruhigung sorgen und zeigen, dass US-Notenbank-Chef Jerome Powell in Sachen Zinsen doch auf die Bremse treten könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link