Ein - großenteils - idiosynkratisches Problem



Die Entwicklungen rund um die SVB hätten am letzten Donnerstag zu willkürlichen Verkäufen bei allen US-Banken geführt, die am Freitag aus Angst vor einer Ansteckung auch auf Europa übergegriffen hätten. Sicherlich würden die Auswirkungen der SVB noch einige Zeit andauern, da die FDIC an der Abwicklung der Bank arbeite - und es könnte durchaus Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wenn ein Teil des großen Kundenstamms von Start-ups in Liquiditätsschwierigkeiten gerate. Auf diese Weise könnte ein Liquiditätsmissmanagement letztlich zu einigen Kreditproblemen bei denjenigen Banken führen, die mit Wagniskapital-finanzierten Unternehmen zu tun hätten. Unter der Annahme, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen halten würden, sehe Algebris Investments jedoch aus mehreren Gründen keine eindeutigen Auswirkungen, insbesondere für die größeren amerikanischen und europäischen Banken.



Große Banken unterlägen einer umfassenderen und gründlicheren Regulierung. In der EU beispielsweise seien die Banken aufgrund der Basel-4-Vorschriften in Bezug auf ihre bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleiheportfolios in ihrer Zinsinkongruenz eingeschränkt. Das bedeute, dass sie nicht mit demselben hohen negativen Eigenkapital konfrontiert würden, das die SVB mit ihrem stark unter Druck stehenden Wertpapierbestand zu verzeichnen gehabt habe.



Daher habe die durchschnittliche europäische Bank Verluste von nur ungefähr 5 Prozent des "tangible equity" (also dem Eigenkapital abzüglich der immateriellen Anlagen), verglichen mit den 124 Prozent, die die SVB zum Jahresende ausgewiesen habe. Die US-Bestände von Algebris Investments seien auf dieser Basis mit dem Durchschnitt der US-Banken vergleichbar.



Darüber hinaus müssten europäische und große US-Banken nicht realisierte Verluste aus Wertpapieren, die nach Fair-Value bilanziert würden (d.h. vierteljährlich zum Marktwert bewertet würden, im Gegensatz zu den bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapieren), von ihrem regulatorischen Eigenkapital abziehen. Betrachte man die Banken, die Algebris Investments halte, so würde die Belastung des Kapitals bei einer Marktbewertung des gesamten Anlageportfolios (d.h. Wertpapiere, die zum beizulegenden Zeitwert gehalten würden, und solche, die bis zur Fälligkeit gehalten würden) das Kapital immer noch in einem deutlich positiven Bereich belassen.



Auch die Liquidität sei bei den größeren US-Banken und in Europa wesentlich besser. Dies sei zum Teil auf Vorschriften für das Liquiditätsmanagement und Stresstests wie die Liquidity Coverage Ratio und die Net Stable Funding Ratio zurückzuführen, denen die SVB nicht unterlegen habe, was wiederum zu einer stark unausgeglichenen Bilanz geführt habe. Darüber hinaus würden US-amerikanische und europäische Banken im Gegensatz zur SVB in der Regel über eine stark diversifizierte und granulare Liquiditätsbasis verfügen, so dass die Wahrscheinlichkeit großer Abhebungen gering sei. Die sektorale und geografische Diversifizierung stärke die Stabilität der Einlagen. Und schließlich würden die Banken in Europa - wo die Einlagen immer noch wachsen würden - auf 3 Billionen US-Dollar Überschussliquidität sitzen, was etwa einem Viertel der Einlagenbasis des Systems entspreche. Und sie würden über einen zusätzlichen Markt für Staatsanleihen in Höhe von 1 Billion US-Dollar zum Marktwert als zusätzliches Liquiditätspolster verfügen.



Unser Fokus liege auf Qualität



Algebris Investments sei gut eingestellt auf die Probleme gewesen, die bei der SVB aufgetaucht seien, und habe sogar eine Short-Position in der Aktie gehabt, als man die Möglichkeit dazu gehabt habe. Der Schwerpunkt von Algebris Investments bei Investitionen in Finanzwerte liege auf Qualität. Idiosynkratische Ereignisse wie die SVB erinnern uns ständig daran, warum wir größere, systemische und gut regulierte Banken bevorzugen, so die Experten von Algebris Investments. Diese Banken seien auch am stärksten von den nach 2008 eingeführten Vorschriften betroffen gewesen und unterlägen den strengsten Anforderungen und der strengsten Überwachung durch die Aufsichtsbehörden. In dieser Zeit der allgemeinen Marktschwäche sei Algebris Investments daher weiterhin von seinen Titeln überzeugt und sehe den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit zu attraktiven Bewertungen, bei denen Qualitätsnamen mit dem fünf- bis siebenfachen des Gewinns bei zweistelligen Renditen und hohen einstelligen Dividendenrenditen gehandelt würden. (15.03.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag wurde die Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) von der FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, dem amerikanischen Einlagensicherungsfonds) übernommen, nachdem eine Welle von Einlagenabflüssen zu verzeichnen war, so die Experten von Algebris Investments.Die Märkte hätten das Ereignis als mögliches Systemrisiko für den US- und den globalen Bankensektor betrachtet. Wir bei Algebris Investments hätten eine andere Sicht auf die Interpretation der Ereignisse.Die Probleme bei der SVB seien auf eine idiosynkratische Einlagenbasis zurückzuführen, die mit erheblichen Abflüssen konfrontiert gewesen sei, wodurch die Bank hohe Verluste aus ihrem übergroßen Wertpapierportfolio habe hinnehmen müssen. Die SVB sei ein großer Sonderfall hinsichtlich des Ausmaßes der Abflüsse gewesen (nach einem enormen Einlagenzuwachs in den drei Jahren zuvor), der ungewöhnlichen Einlagenbasis, die von Konten mit hohem Guthaben (die nicht versichert gewesen seien) dominiert worden sei, und dem Ausmaß der Anleiheverluste. Die überwiegende Mehrheit der großen US-Banken und vor allem auch die Bestände in den Portfolios von Algebris Investments würden über eine differenziertere, stabile Einlagenbasis und solide Kapitalpositionen sowohl auf Kassa- als auch auf Mark-to-Market-Basis verfügen.Infolgedessen halte Algebris Investments einen solchen Quervergleich für falsch bemessen und sehe in der erheblichen Schwäche der Kapitalstruktur der Banken eine Kaufgelegenheit, insbesondere bei den qualitativ nach wie vor hochwertigen Namen des Sektors.Was sei geschehen mit der Silicon Valley Bank?Die rasche Expansion sei auf Kosten der Diversifizierung gegangen und habe den Grundstein für viele der heutigen Probleme gelegt. Ende 2022 sei die Einlagenbasis stark auf Großkunden konzentriert gewesen, als 152 der 173 Milliarden US-Dollar über der Einlagensicherungsgrenze der FDIC gelegen habe (Federal Deposit Insurance Corporation, dem Einlagensicherungsfonds in den USA). Zum Vergleich: Die durchschnittliche US-Bank im Portfolio von Algebris Investments habe fast zwei Drittel ihrer Einlagen auf versicherten Konten, während es bei der SVB nur 12 Prozent seien. Viele der Einlagen der SVB seien in festverzinslichen Wertpapieren mit langer Laufzeit angelegt gewesen, die durch den Zinsanstieg unter Stress geraten seien. Dies habe sowohl zu einem Ertragsdruck durch einen negativen Carry-Trade als auch zu einem Kapitaldruck durch den Wertverfall der Anleihen geführt.Am vergangenen Mittwoch habe die SVB dann den Verkauf eines Teils ihrer Wertpapiere mit einem Verlust von 2 Milliarden US-Dollar und ein gleichzeitiges Aktienoffering angekündigt. Der Auslöser sei offenbar der beschleunigte Abfluss von Einlagen gewesen, die beim Höchststand im vierten Quartal 2022 13 Prozent der Einlagen ausgemacht hätten. Damit hätten sie bereits mehr als das Dreifache des Durchschnitts der US-Banken netragen, bevor sich die Trends Anfang dieses Jahres noch verschärft hätten. Die weit verbreitete Besorgnis über die Liquiditätslage der Bank nach der Ankündigung der Transaktion habe schnell zu einem Ansturm auf die Einlage, einem Scheitern der Kapitalerhöhung und schließlich zur Übernahme durch die FDIC geführt.