Paris (www.aktiencheck.de) - Trotz der hohen Inflation und des Krieges in der Ukraine fiel der Goldpreis von seinem Jahreshoch von 2.050 Dollar zuletzt unter die Marke von 1.700 Dollar - ein sicherer Hafen sieht eigentlich anders aus, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".EZB könnte Gold stützenIm Vorfeld hätten einige Akteure eine noch kräftigere Zinserhöhung erwartet. Dies erkläre auch den nach der FED-Entscheidung schwächer tendierenden Greenback, in dessen Fahrwasser das gelbe Edelmetall Boden gutmachen und auf rund 1.730 Dollar je Unze habe zulegen können. Damit habe Gold die wichtige Haltezone bei rund 1.680 Dollar bestätigt, die in den letzten drei Jahren immer wieder als Unterstützung gedient habe. Ob dies nun die Wende sei, bleibe aber abzuwarten. Nicht nur die spekulativen Investoren, die erstmals seit mehr als drei Jahren mehrheitlich auf der Short-Seite zu finden seien, würden wenig Interesse zeigen. Auch die Gold-ETFs würden in den vergangenen Monaten Mittelabflüsse verzeichnen. Laut World Gold Council hätten sie im zweiten Quartal knapp 40 Tonnen erreicht, nach einem Zufluss von rund 275 Tonnen zwischen Januar und März. Sollte aber die FED - das würden Aussagen von FED-Chef Jerome Powell während der Pressekonferenz signalisieren - künftig mit dem Gedanken kleinerer Zinsschritte spielen und die EZB ihren Kampf gegen die Inflation verstärken, könnte der Dollar zum Euro durchaus ein wenig zur Schwäche neigen - und damit einhergehend Gold an Stärke gewinnen. (29.07.2022/ac/a/m)