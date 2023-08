Der Platinpreis (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt) habe ein Plus von 3,9% verbucht, da die Bullen nach dem erneuten Test der Unterstützung bei 900 USD zugegriffen hätten. Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) habe sich zurückgekämpft über die wichtige Unterstützung bei 1.900 US-Dollar und mit einem Plus von 1,4% bei 1.915 US-Dollar ins Wochenende gehen können. Auch der Goldmarkt zeige eine untypische Stärke im Vergleich zu Mitte Juni, als der Goldpreis schon einmal die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar getestet habe. Im letzten Monat habe sich eine enorme physische Nachfrage am Gold- und am Silbermarkt gezeigt. Womöglich seien Notenbanken die Käufer oder die Investmentnachfrage sei aufgrund der wilden Gerüchte um eine BRICS-Goldwährung nochmals stark angestiegen. Es bleibe abzuwarten, wie nachhaltig dieses Defizit am Markt sein werde.



Der HUI-Goldminenindex sei unterdessen um 3,1% auf 221 Punkte angestiegen. Obwohl es hier noch die Gefahr eines weiteren Rücksetzers in den nächsten Monaten gibt, haben wir in der letzten Handelswoche erste Käufe getätigt, wir haben ein Drittel der Position, die wir zum Hoch im April bei 275 Punkten abgestoßen hatten, wieder zurückgekauft, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.



Die kurze Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem diesjährigen Notenbankertreffen in Jackson Hole sei unspektakulär gewesen und habe keine neuen Informationen gebracht. Powell sei hawkish geblieben und habe wiederholt, dass man noch einen langen Weg vor sich habe, die Inflation zu bekämpfen. Er habe dabei offen gelassen, ob es eine weitere Zinsanhebung zur nächsten Notenbanksitzung am 20. September geben werde. Die FED Funds Futures würden ein weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte aktuell nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 19,5% einpreisen.



Die Zinsen würden länger hoch bleiben, als es sich der Markt aktuell vorstellen könne und diese könnten dazu noch weiter ansteigen, sollte die US-Notenbank im nächsten Jahr noch einmal die Geldschleusen öffnen, als Reaktion auf eine Rezession und einen deflationären Schock. (29.08.2023/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Gewinnerliste führte in der letzten Handelswoche der Silberpreis (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) an, der um 6,51% anstieg, nachdem die Silberbullen die Unterstützung bei 22 US-Dollar und einen wichtigen mittelfristigen Aufwärtstrend verteidigen konnten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Obwohl Silber in den letzten Monaten trendlos auf dem gleichen Preisniveau gehandelt habe, habe sich der Terminmarkt deutlich von seiner extremen Long-Spekulation bereinigt. Physische Käufe hätten scheinbar für ein Defizit in diesem Markt gesorgt. Obwohl die großen vier Händler an der COMEX in den letzten drei Wochen mit einer Shortposition in Höhe von 20 Tagen der Weltproduktion gegengehalten hätten, sei der Silberpreis nicht unter die wichtige Kreuzunterstützung bei 22 US-Dollar gefallen. Diese Stärke sei untypisch für den Silbermarkt und sehr außergewöhnlich.