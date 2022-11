Ein stärker als erwartet ausgefallener Rückgang der Inflationserwartungen könnte Hoffnung auf ein FED-Pivot machen. In der Tat dürfte die FED auf zukünftigen Sitzungen zu kleineren Zinserhöhungen tendieren. In einer solchen Situation scheine das Basisszenario eine Abwertung des Dollar und ein Anstieg der Indices und Edelmetallpreise zu sein.



Ein Blick auf Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) zeige, dass der Preis in den letzten Tagen dynamisch gestiegen sei und sich um fast 20% von seinem Jahrestief bei 18 Dollar erholt habe. Die wichtigste Unterstützung befinde sich im Bereich von 17,50 Dollar pro Unze. Diese Unterstützung ergebe sich aus früheren Preisreaktionen. Die Nachfrage habe dreimal auf Einbrüche im Bereich von 18 Dollar reagiert und jedes Mal verhindert, dass der Preis noch tiefer gefallen sei, sodass sich eine bullische Formation gebildet habe, die einem dreifachen Boden ähnele.



Bezeichnenderweise habe Silber den Widerstand in Form der 200-Tage-Linie durchbrochen, was auf eine mögliche Trendwende hindeute. Man beachte, dass die 50-Tage-Linie beginne, sich nach oben in Richtung der 200-Tage-Linie zu drehen. Wenn das Aufwärtsmomentum erhalten bleibe und sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen würden, könnte dies als eine Art "Bestätigung" wahrgenommen werden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem gestrigen positiven Bericht über den Rückgang der Gesamt- und Kerninflation in den USA sind heute die von der University of Michigan ermittelten Daten an der Reihe, so die Experten von XTB.Neben dem Verbrauchervertrauen werden wir unter anderem auch etwas über die Inflationserwartungen erfahren, die bekanntlich eine Art "selbsterfüllende Prophezeiung" sind und in gewisser Weise die Stimmung in der Wirtschaft widerspiegeln, so die Experten von XTB. Der Trend zu sinkenden Inflationserwartungen könne ebenso ein Wegweiser für zukünftige Inflationswerte und die wirtschaftliche Abschwächung infolge der schwächeren Nachfrage sein.- 1-jährige Inflationserwartungen: 5,1% / Vorwert 5,0% (im Jahresvergleich)- 5-jährige Inflationserwartungen: 2,9% / Vorwert 2,9% (im Jahresvergleich)