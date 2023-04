Genau zwölf Monate habe Silber unter der Marke von 25 Dollar notiert. Und auch die 24 habe nicht häufig vor dem Komma gestanden. Doch am Dienstag habe das Edelmetall diese Korrekturphase beendet, ein neues Jahreshoch markiert und baue seine jüngste Rallye damit auf fast 25 Prozent aus.



Aus technischer Sicht sei diese Bewegung entscheidend gewesen, da der Kurs nun die seit 2021 intakte Abwärtstrendlinie durchbrochen habe. Gleichzeitig stelle das neue Jahreshoch ein starkes Kaufsignal dar, weshalb man davon ausgehen könne, dass es sich nicht nur um einen Fake-out handle.



Die großen Gewinner dieser Bewegung sollten die Silberminen-Unternehmen sein. Denn kaum ein Produzent erwirtschafte bei Silberpreisen unter 20 Dollar Gewinne. Doch im Bereich von 25 Dollar sehe es schon ganz anders aus, hier seien die Margen attraktiv.



Der Silberpreis sollte sein Zyklustief gesehen haben und mittelfristig die 30-Dollar-Marke in Angriff nehmen können. Davon würden laufende Empfehlungen wie Pan American Silver (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, Toronto Stock Exchange-Symbol: PAAS, NASDAQ-Symbol: PAAS) und Fortuna Silver (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) profitieren. Neben diesen altbekannten Werten gebe es im Minen-Sektor jedoch auch echte Geheimtipps, die das Potenzial hätten, sich zu vervielfachen. (06.04.2023/ac/a/m)





