Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) notiert heute um mehr als 2% niedriger, wobei die Bewegung durch eine erhebliche Aufwertung des US-Dollars ausgelöst wird, die durch besser als erwartete Daten zum US-Wohnungsmarkt für den Monat Mai verursacht wurde, so die Experten von XTB.Neben dem starken US-Dollar und den hohen US-Renditen beobachte man auch, dass ETFs ihre Goldbestände verkaufen würden. Silber-ETFs hätten gestern mehr als 650 Tausend Unzen Silber verkauft, während Gold-ETFs fast 30 Tausend Unzen Gold verkauft hätten, was der fünfzehnte aufeinanderfolgende Tag von ETF-Verkäufen gewesen sei. ETFs hätten seit Jahresbeginn fast 1% ihrer gesamten Silberbestände verkauft.Aus technischer Sicht könne man sehen, dass der Silberpreis seit dem 9. Juni 2023 zurückgegangen sei, als der Preis das 50%-Retracement und den SMA50 getestet habe. Die lokalen Tiefs vom 5. und 15. Juni, die sich leicht unterhalb des 23,6%-Retracements befinden würden, würden heute getestet. Nächste wichtige Unterstützungen würden sich in der Gegend von 22,60 Dollar, oder den lokalen Tiefs vom 25. Mai 2023, sowie in der Gegend von 22,20 Dollar befinden, markiert durch den SMA200. Die Divergenz zum EUR/USD deute darauf hin, dass Silber überverkauft sei, aber es sollte gesagt werden, dass Silber in Zeiten, in denen Edelmetalle Schwierigkeiten hätten, unterdurchschnittlich abschneide. (20.06.2023/ac/a/m)