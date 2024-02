Die IEA gehe davon aus, dass die neu installierten Kapazitäten im 22. Jahr in Folge einen Rekord erreichen würden. Im Jahr 2023 seien die Installationen im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent auf 507 Gigawatt gestiegen. Vor allem China habe 2023 so viel Solarkapazitäten aufgebaut wie der Rest der Welt im Jahr 2022.



Inzwischen habe Photovoltaik mit einem Marktanteil von 75 Prozent einen großen Vorsprung vor anderen erneuerbaren Technologien. Die IEA erwarte, dass die Neu-Installationen bis 2028 auf bis zu 750 bis 950 Gigawatt pro Jahr wachsen würden, was einem jährlichen Anstieg von 8,5 bis 13,5 Prozent in den nächsten fünf Jahren entspreche. Dadurch könnte die Silbernachfrage allein aus dem Photovoltaiksektor von heute etwa 16 auf bis zu 35 Prozent der weltweiten Silberproduktion im Jahr 2028 steigen.



Silber werde auch von der Automobilbranche nachgefragt und die Aussichten seien gut. Die Umstellung auf einen Massenmarkt für Elektroautos stelle zwar kurzfristig eine Herausforderung dar, aber langfristig dürfte sich der Marktanteil von E-Fahrzeugen bis 2030 vervierfachen. Die chemische Zusammensetzung von Batterien sei noch umstritten. Silber werde jedoch nicht in der Batterie selbst verwendet, sondern nur im Batteriemantel. Diese Verwendung sei nicht in Frage gestellt worden.



Die Elektroautomobil- und die Solarbranche zusammen hätten das Potenzial, bis 2030 mehr als 50 Prozent der weltweiten Silbernachfrage zu decken.



Kurzfristig dürfte die Weiterentwicklung der Technologien für ein weiteres Defizitjahr bei der Silber-Produktion im Vergleich zum Verbrauch im Jahr 2024 sorgen und den Preis nach oben treiben. Hinzu komme der Status eines sicheren Hafens, den einige Anleger Silber zuschreiben würden. Da die Geldpolitik wahrscheinlich wieder lockerer werde und damit der Nachteil von Silber gegenüber renditestarken Anlagen schrumpfe, könnte Silber in großem Umfang über Finanzprodukte wie börsengehandelte Fonds gekauft werden.



Nach Ansicht von Louvet seien die Aussichten also sehr gut, und Silber könnte um 15 bis 25 Prozent zulegen, so dass der Preis bis zum Jahresende auf 28 bis 30 US-Dollar pro Unze steigen könnte. (15.02.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - "Die Aussichten für Silber für 2024 sind sehr gut", sagt Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management.Nach Schätzungen der größten Minenbetreiber werde die Produktion von Silber wahrscheinlich knapp bleiben. Der Einbruch des Silberpreises vor etwas mehr als einem Jahrzehnt habe die Minenbetreiber dazu gezwungen, ihre Produktion zu reduzieren und strikte Haushaltsdisziplin zu üben. Das zahle sich heute aus und werde sich auch zukünftig auswirken. Denn im Durchschnitt dauere es nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) 17 Jahre, um eine Mine in Betrieb zu nehmen. Die Silberproduktion dürfte sich daher 2024 nur geringfügig ändern, was die Preise nach oben treiben dürfte.Aufgrund der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Silber werde die industrielle Nachfrage wahrscheinlich weiter steigen. Da Silber das Metall sei, das Elektrizität am besten leite, werde es unter anderem in der Solarenergie zum Transport von Elektronen in Photovoltaik-Paneelen sowie für die Herstellung von Batterien in Elektrofahrzeugen verwendet.