Der Rückgang der Silberbestände werde mit der robusten Nachfrage nach dem physischen Metall erklärt. "Der Rückgang spiegelt die anhaltend starke Nachfrage nach Münzen und Barren wider, insbesondere auf den wichtigen Märkten in den USA und Deutschland", habe Philip Newman, Geschäftsführer von Metal Focus, gesagt.



Auch die Nachfrage aus Indien sei teilweise für die niedrigen Bestände verantwortlich. "Die indischen Oktober-Importe scheinen immer noch beträchtlich gewesen zu sein, wenn auch deutlich niedriger als die fast rekordverdächtige Menge von 1.700 Tonnen im September. Die niedrigere Gesamtzahl für Oktober spiegelt möglicherweise die Auswirkungen der höheren Rupienpreise auf dem indischen Markt zu Beginn des letzten Monats wider", so Newman.



Die in Londoner Tresoren gelagerte Goldmenge sei ebenfalls auf 9.308 Tonnen, ein Rückgang gesunken. 1,4 Prozent gegenüber September. Der Goldbestand sei mit 490,5 Milliarden Dollar bewertet, was etwa 744.662 Goldbarren entspreche. Die Statistiken der LBMA würden die Bestände der Londoner kommerziellen Tresore und die Goldbestände der Bank of England umfassen. Die Zentralbank des Vereinigten Königreichs halte kein Silber.



Hier sehe man einmal mehr das Dilemma der Edelmetalle: Der Preis werde vom Terminmarkt dominiert, der physische Markt spiele eine eher untergeordnete Rolle. Zumindest noch. Die Nachfrage sei hoch, doch der Terminmarkt lasse aktuell einen noch höheren Preis nur schleppend zu. Vermutlich werde der physische Markt erst dann die Oberhand gewinnen, wenn es eine echte Knappheit gebe - oder wenn die Behörden endlich in die Gänge kämen und am Ende der Terminkontrakte physische Lieferung vorschreiben. (09.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch: Die Silberanleger hätten in den vergangenen Monaten und Jahren wenig zu lachen gehabt. Das überrasche, sehe man sich die Entwicklung bei der London Bullion Market Association (LBMA) an. Die physischen Silberbestände in den Londoner Tresoren seien auf ein Rekordtief gefallen.