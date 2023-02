"Wir haben in diesem Jahr einen vorsichtigen Ausblick für den Silberpreis. Dies beruht auf unserer Ansicht, dass die Zinserhöhungen, selbst wenn sie sich verlangsamen, bis zur Mitte des Jahres anhalten werden und mögliche Zinssenkungen (wenn überhaupt) nur marginal ausfallen werden. Auch die Inflation in den USA wird sich aufgrund der hohen Basiseffekte deutlich abschwächen, was zu einem Anstieg der Realzinsen führen wird und Silber und Edelmetalle belastet. Darüber hinaus dürfte das Abklingen der Rezessionsängste die Anleger dazu veranlassen, risikofreudiger zu werden, was den Aktien gegenüber Silber und Gold zugutekommt", so die Analysten in ihrer Notiz.



Es werde erwartet, dass sich die weltweite Silbernachfrage in diesem Jahr auf 1,15 Mrd. Unzen belaufen werde, was einen leichten Rückgang gegenüber dem letztjährigen Rekordhoch von 1,24 mrd. Unzen bedeute. "Doch selbst auf diesem Niveau wird dies immer noch der zweithöchste Stand der weltweiten Silbernachfrage in der Geschichte sein", so das Silver Institute. Es werde erwartet, dass der Silbermarkt durch die wachsende industrielle Nachfrage weiter angetrieben werde. Dem Bericht zufolge werde die industrielle Silberproduktion in diesem Jahr voraussichtlich um 2,6% auf 550 Mio. Unzen steigen. Die Nachfrage nach Solarenergie bleibe ein kritischer Sektor für den Silbermarkt.



Die Prognose des Silver Instituts erscheine aber arg konservativ. Das Institut sehe die nachlassende Inflation als negativ an -dabei habe sich Silber im vergangenen Jahr während der rekordhohen Inflation nicht gerade gut entwickeln können. Warum solle also das Nachlassen der Inflation schlecht für den Silberpreis sein, wenn schon die Inflation selbst keinen Schub gebracht habe. "Der Aktionär" sei deutlich optimistischer und sehe Silber auf den Weg Richtung 28/30 USD. Der Durchschnittspreis dürfte über den vom Silver Institute prognostizieren 23 USD liegen. (09.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Silver Institute komme nun mit einer Preisprognose heraus, die nicht gerade vor Optimismus strotze, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Silver Institute rechne mit höheren Preisen, da die Silbernachfrage voraussichtlich neue Rekordwerte erreichen werde. In einem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar gehe das Institut davon aus, dass der Silberpreis im Jahr 2023 im Durchschnitt bei 23 USD pro Unze liegen werde, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Durchschnittspreis von 21,70 USD im vergangenen Jahr entspreche.