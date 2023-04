Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Blick auf die technische Situation des Silberpreises (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) zeigt, dass die jüngste Abwärtskorrektur an der wichtigen Unterstützungszone gestoppt wurde, so die Experten von XTB.



Die grüne Zone sei mit früheren Preisreaktionen und der unteren Grenze der 1 zu 1-Struktur markiert. Nach der Overbalance-Methode signalisiere das Abprallen von der 1 zu 1-Marktgeometrie, dass die mittelfristige Stimmung weiterhin optimistisch sei. Darüber hinaus sei auf dem Chart eine lokale Doppelboden-Formation zu erkennen. In Anbetracht dessen könnte man erwarten, dass sich der Preis von den aktuellen Niveaus aus nach oben bewege. Potenzielle Ziele lägen bei 26,05 und 26,50. (17.04.2023/ac/a/m)



