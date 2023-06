Beim Edelmetall zeige sich aktuell ein interessantes Chartbild. Silber habe an der wichtigen 200-Tage-Linie aufgesetzt und sei von da nach oben abgeprallt. Sollte der Widerstand bei 24,50 Dollar überwunden werden, dürfte es weiter Richtung der 26 Dollar-Marke gehen. Davon sollten Silberminen-Aktien überproportional profitieren.



Mit Abstand höchste Gewichtung im DER AKTIONÄR Best of Silberminers habe das kanadische Unternehmen Wheaton Precious Metals. Nach eigenen Angaben seien die Kanadier das weltweit größte Silber-Streaming Unternehmen und würden Einnahmen zu 60 Prozent aus Silber- und zu 40 Prozent aus dem Goldverkauf generieren. Bei einem KGV von 45 für das Geschäftsjahr 2024 sei die Aktie sehr sportlich bewertet.



Die erfolgreiche Verteidigung der 200-Tage-Linie beim Silberpreis könnte zu steigenden Notierungen bei Silberminen-Aktien führen. Besonders bei Edelmetall-Aktien könne es Sinn machen, Risiken einer Einzelaktie auf mehrere Schultern zu verteilen. Mit dem Indexzertifikat (ISIN: DE000DA0AB06, WKN: DA0AB0) könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Silberminen-Aktien teilhaben.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. (26.06.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zuletzt ging es bei Silberminen-Aktien nur in eine Richtung, nämlich bergab, so Jürgen Dreifürst vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".So habe der aus zehn Aktien bestehende DER AKTIONÄR Best of Silverminers Index (ISIN: DE000CG3AB10, WKN: CG3AB1) stark korrigiert. Sei hier ein günstiger Einstiegspunkt erreicht?Sowohl Silber als auch Silberminen-Aktien scheinen aktuell nicht im Blickpunkt der Anleger zu stehen, so die Experten von "Der Aktionär". Sowohl Silber als auch bei Silberminen hätten zuletzt an Wert verloren, während der Silberpreis seit Mitte April gut 12 Prozent korrigiert habe, habe der Best of Silberminers Index etwas mehr als 23 Prozent verloren.