Goehring habe auf die Energiemärkte, Metalle, Landwirtschaft und Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) verwiesen. "Wir hatten noch nie einen Rohstoff-Bullenmarkt ohne Gold an der Spitze. Und wir haben die Chance, dass Öl in den nächsten sechs Monaten 200 Dollar pro Barrel erreicht. Außerdem besteht die Chance, dass sich der US-Gaspreis dem internationalen Gaspreis annähert", habe er gesagt. "Das wird zu einer Zerstörung der Nachfrage führen, und das wäre wahrscheinlich der Zeitpunkt, an dem man seine Investitionen von Energie in Metalle umschichten sollte."



Alle großen Wirtschaftsexperten sagten, dass die Inflation sich abschwächen werde. Was aber, wenn sie sich beschleunige? Die weltweite Ölnachfrage nehme zu. Und wir bauten unsere Vorräte nicht so auf, wie wir sollten. Es bestehe die Gefahr, dass wir irgendwann in diesem Winter einen enormen Anstieg der Ölpreise erleben würden.



Bei Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) könnte es bereits ein Kaufsignal von den Edelmetallen geben, so Goehring unter Verweis auf die Aktivitäten der Händler an der COMEX. Goehring achte genau auf Anzeichen dafür, dass kommerzielle Händler long gehen und Goldspekulanten short gehen würden. "Wir sollten uns an die letzte große Kaufgelegenheit bei Gold und Silber erinnern, die im August und September 2018 stattfand - als Gold seinen Tiefpunkt bei knapp unter 1.200 Dollar pro Unze erreichte und dann in den folgenden zwei Jahren um 75 Prozent stieg. Eines der interessantesten Dinge, die man beobachten konnte, war die Aktivität der Händler an den Gold- und Silberbörsen COMEX", habe er bemerkt.



"Im Moment steht der Silbermarkt kurz vor einem großen Kaufsignal", so Goehring weiter. "Silberspekulanten sind jetzt short gegangen, und das schon seit ein paar Wochen. Und die Commercials sind gerade dabei, long zu gehen. Sie sind im Grunde flach, und das kommt einem Kaufsignal schon sehr nahe", habe er gesagt.



Sicherlich habe Goerhing Recht mit seiner Beobachtung der COMEX. Allerdings könnten sich die Daten durchaus noch weiter ins Extreme verlagern, bevor Silber wirklich sein Tief durchschritten habe. COT-Daten alleine würden nicht für das Timing eines Einstiegs taugen.



Führt die US-Notenbank die US-Wirtschaft in eine Rezession? Diese Frage ist hart diskutiert, aber das Gros der Anleger geht mittlerweile davon aus, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das gelte umso mehr, da die US-Wirtschaft technisch bereits in einer Rezession stecke. Rohstoffe sollten in einem solchen Umfeld eigentlich fallen. Doch das sehe Leigh Goehring von Goehring & Rozencwajg anders.Es sei nicht ratsam, aufgrund von Rezessionsängsten mit dem Verkauf von Rohstoffanlagen zu beginnen, so Goehring gegenüber "Kitco News". Der Hauptgrund dafür sei, dass die Rohstoffmärkte nicht mit der Krise von 2008 vergleichbar seien und dass die Anleger Gefahr laufen würden, an einem Tiefpunkt zu verkaufen und eine massive Erholung zu verpassen."Dies wird das Jahrzehnt der Knappheit von allem sein. Und es sieht so aus, als würde es sich bereits abspielen", so Goehring. "Die Menschen machen sich Sorgen über eine Rezession, eine aggressive FED und eine weltweite Finanzpanik. Das mag alles eintreten, aber Rohstoffe als langfristige Investitionen werden unabhängig davon viel Geld einbringen. Woher wir das wissen? Nun, wir haben eine großartige Analogie aus dem Jahr 1929."