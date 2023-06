Berlin (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen waren Rohstoffe aus der Edelmetallwelt weniger gefragt, so die Experten von LYNX Broker. Gold habe die psychologisch wichtige Marke bei 2.000 USD je Feinunze nicht halten können und auch Silber sei nach dem Bruch der Support-Ebene bei rund 25 USD deutlich unter Druck geraten, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre."Im gestrigen Handel sahen wir aber ein Aufbäumen und es bildeten sich kleinere Kaufsignale. Zum einen durch den Bruch des Zwischenhochs von Anfang Juni und zum anderen durch die Rückeroberung der 20-Tage-Linie. Dies war zuletzt im März dieses Jahres der Fall und löste in Folge eine massive Kursrally aus. Vorerst ist es noch zu früh, um gleich die Bullenhörner auszupacken. Dennoch könnte sich aus der aktuellen Lage mehr entwickeln, vor allem wenn der nun zum Widerstand gewordene Bereich bei 25 USD wieder nach oben zurückerobert werden würde. Dies wäre dann wohl ein sogenannter Gamechanger", fasse der Experte zusammen. "Vorerst sollten Anleger noch vorsichtig agieren, aber interessant sieht die aktuelle Lage allemal aus. Noch will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und bleibe bei einer neutralen Aussicht für Silber." (09.06.2023/ac/a/m)