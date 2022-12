Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber wurde am Freitag, unterstützt durch den schwächeren Dollar, höher gehandelt, und der Aufwärtstrend wird heute fortgesetzt, so die Experten von XTB.



Ein Blick auf den Stundenchart zeige, dass der Preis von der unteren Grenze einer lokalen Marktgeometrie abgeprallt sei und versuche, sich oberhalb des Widerstands bei 23,25 Dollar zu halten, nachdem er heute früh einen Durchbruch erzielt habe. Silber sei auch über den SMA50 und SMA200 geklettert, was die bullischen Aussichten zusätzlich unterstütze. Es sei möglich, dass sich der Preis in Richtung der jüngsten lokalen Hochs im Bereich von 24,00 Dollar pro Unze bewegen könnte. Eine starke Unterstützung wäre bei 22,50 Dollar zu finden. (19.12.2022/ac/a/m)



