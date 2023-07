Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis kann seine anfänglichen Verluste wettmachen und legt im frühen US-Handel zu, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Marke sei mit Blick auf den Chart relativ rasch gefunden. Der Silberpreis habe bereits zum Jahreswechsel mehrfach versucht, über den Bereich von 24,50 Dollar auszubrechen. Doch drei Monate lang habe sich diese Marke als Festung der Bären erwiesen. Erst nach einem Rücksetzer sei es dem Silberpreis im April gelungen, über diese Marke auszubrechen. Doch nachhaltig sei dieser Ausbruch nicht gewesen. Vielmehr sei es schon im Mai wieder bergab gegangen und seitdem habe sich erneut der Bereich rund um 24,50 Dollar als hartnäckiger Widerstand herauskristallisiert. Gelinge der Ausbruch, sollte der Weg zumindest bis zum Jahreshoch bei 26 Dollar frei sein. Ein Ausbruch über diese Marke - auch wenn bis dahin noch einiges an Arbeit vor den Bullen liege - würde den Bereich rund um 28 bis 30 Dollar ins Spiel bringen.Ein Tipp: Es werde viel spekuliert, ob eine erhöhte Industrienachfrage den Silberpreis beflügeln werde. Auch wenn diese Argumentation auf den ersten Blick immer logisch klinge, so sei doch der Chart der beste Wegweiser. In der Vergangenheit habe es praktisch keine nachhaltige Rally bei Silber gegeben, ohne dass die Investmentnachfrage angezogen sei und auch spekulatives Kapital in den Markt gekommen sei. Das sei sowohl in den 1980er Jahren bei den Gebrüdern Hunt so als auch 2011 gewesen, als Silber mehrfach Spünge von mehreren Dollar pro Tag auf das Parkett gezaubert habe. Mit der Industrienachfrage habe beides nichts zu tun gehabt. Für eine nachhaltige Rally bei Silber müsse früher oder später die Investmentnachfrage anziehen. Dann seien auch wieder die alten Höchststände rund um 50 Dollar möglich. (05.07.2023/ac/a/m)