Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber wird heute um rund 1,7% höher gehandelt und liegt im bisherigen Wochenverlauf fast 5% höher, so die Experten von XTB.Über ein mögliches Ende des Zinserhöhungszyklus sei nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch im Euroraum viel spekuliert worden. Während die Anleiherenditen nach wie vor hoch seien, könne man heute einen kleinen Rückschlag bei den Marktzinsen beobachten. In der Zwischenzeit habe der Silberpreis eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet, die zu einem Durchbruch über das 50%-Retracement des jüngsten Abwärtsimpulses geführt habe.Silber sei von dem Bereich um 22,20 - einem lokalen Tiefstand vom Juni - abgeprallt und werde nun fast bei USD 24 pro Unze gehandelt - über dem gleitenden Durchschnitt der 50- und 200-Session. Es sei anzumerken, dass Silber in den letzten 12 Monaten zu den Rohstoffen mit der besten Performance gehört habe, gleichzeitig aber seit Jahresbeginn leicht schwächer gehandelt werde. (23.08.2023/ac/a/m)