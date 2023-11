Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar startete die Handelswoche schwächer und verliert gegenüber allen anderen G10-Währungen, so die Experten von XTB.Die Schwächung des US-Dollars erfolge, da Händler den Zyklus der Zinserhöhungen der FED als abgeschlossen betrachten würden und sich auf Zinssenkungen im Jahr 2024 vorbereiten würden. Die dovishen Erwartungen und der schwache USD würden eine Rally bei Edelmetallen unterstützen. Gold notiere 0,6% höher und liege über der Marke von 2.000 USD. Gold stehe kurz davor, erstmals in der Geschichte einen monatlichen Schlusskurs über diesem psychologischen Niveau zu verzeichnen. Inzwischen lege Silber heute um 1,7% zu und nähere sich langsam der Marke von 25 USD pro Unze, was zum ersten Mal seit Ende August 2023 der Fall sei.Wenn man sich den Silber Chart im Tageschart ansehe, sehe man, dass der Preis in den letzten sechs Monaten seitwärts in der Spanne von 22,25 bis 25,00 USD gehandelt habe. Der Silberpreis habe in den letzten zwei Wochen um über 12% zugelegt, nachdem er vom unteren Limit der Spanne abgeprallt sei. Die Bullen würden sich nun einer wichtigen mittelfristigen Widerstandszone unterhalb der Marke von 25,00 USD nähern. Ein Durchbruch darüber würde den Weg für einen größeren Aufwärtsmove ebnen. (27.11.2023/ac/a/m)