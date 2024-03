Bislang handle es sich nur um eine Konsolidierung in einem intakten Aufwärtstrend. Der Silberpreis sei im kurzen Zeitfenster ein wenig über sich hinausgewachsen, es habe Anzeichen für eine überkaufte Marktlage gegeben. Zudem sei der Silberpreis mit dem charttechnischen Widerstand an der 25,80-USD-Marke konfrontiert gewesen. Der Rücksetzer sei also nicht ganz überraschend gekommen.



Mittelfristig dürfte sich das Marktumfeld für Silber weiter aufhellen, vor allem, weil die großen Zentralbanken wie die FED und EZB vor einer Zinswende stünden. Sinkende Zinsen könnten für die Edelmetalle Gold und Silber zum Katalysator für weitere Anstiege werden. Die laufende Konsolidierungsphase biete daher auch eine Chance.



Das technische Bild im Silber-Chart zeige seit Mitte Februar einen aufsteigenden Trend, der durch den gleitenden Durchschnitt (EMA100) bestätigt werde. Genau dieser sei im heutigen Handel erfolgreich getestet worden. Der Silberpreis habe sich an der Durchschnittslinie stabilisiert und sofort die horizontale Unterstützung bei 24.480 USD zurückerobert. Die laufende Gegenbewegung könnte sich durchaus noch bis an den horizontalen Widerstand bei 24,814 bzw. bis an die SMA50 bei aktuell 24,887 USD ausdehnen. Aber erst eine nachhaltige Rückeroberung der SMA50 würde das kurzfristige Bild aufhellen und zusätzliches Aufwärtspotenzial bis 25,072 (50% Fibo) und 25,231 USD (61,8%) freisetzen.



Sollte sich die Abwärtsbewegung der letzten beiden Tage dagegen fortsetzen, so rücke das 38,2%-Fibo-Level bei 24,288 USD in den Fokus, das als wichtiger Drehpunkt fungieren dürfte. Ein dynamischer Durchbruch unter das 38,2%-Fibo-Niveau würde indessen die Bühne für tiefere Verluste bereiten. Es würden in diesem Fall weitere Abgaben bis in den Bereich um 24,00 sowie 23,680 USD drohen. (22.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der impulsiven Rally der vergangenen Wochen erlitt der Silberpreis zum Ende dieser Handelswoche einen herben Rückschlag, so die Experten von XTB.Silber habe am Freitag zunächst den starken Rückgang des Vortages ausgeweitet und erreiche damit ein anderthalbwöchiges Tief. Der starke Kursrücksetzer mahne zur Vorsicht, aber biete auch eine Chance. Die Silber-Rally habe am 14. Februar am Doppeltief bei 21,923 USD gestartet und im technisch wichtigen Widerstandsbereich um 25,72 USD je Feinunze ihr vorläufiges Ende gefunden. Die positiven FED-Signale bei der Sitzung am Mittwoch hätten für einen letzten Push des Silberpreises in Richtung des Dezember-Hochs gesorgt, bevor es zum Pullback gekommen sei. Seitdem sei es für Silber steil bergab bis auf ein Tief bei 24,393 USD gegangen.