Paris (www.aktiencheck.de) - Für Silber kommt es derzeit knüppeldick: Im Fahrwasser von Gold fiel der Preis des Edelmetalls in dieser Woche unter 19 US-Dollar je Unze - und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Gegenüber Gold sei Silber so preiswert wie zuletzt im Jahr 2002Auf der anderen Seite habe sich der Silbermarkt nach Angaben des Silver Institutes im vergangenen Jahr erstmals seit 2015 wieder in einem Defizit befunden, das sich in diesem Jahr auf eine Fehlmenge von rund 24 Millionen Unzen belaufen könnte. Dass Silber gemessen am Gold/Silber-Verhältnis von rund 90 derzeit so günstig sei wie zuletzt vor etwa zwei Jahren, könnte ebenfalls für eine Erholung des Kurses sprechen. Aber: Angesichts der aktuellen Rezessionssorgen sollten Anleger wachsam und behutsam vorgehen. (08.07.2022/ac/a/m)