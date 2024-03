Paris (www.aktiencheck.de) - Rund 4 Prozent legte der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in der vergangenen Woche an Wert zu - und ließ damit das deutlich stärker im Fokus stehende Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hinter sich, das sich in dieser Zeit kaum vom Fleck bewegte, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Einiges spreche dafür, dass sich die Bewertungslücke zumindest einengen könnte. Die industrielle Nachfrage nach Silber etwa übersteige das Angebot bereits seit vier Jahren und habe im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Zu den wichtigsten Treibern hätten die Nachfrage im Bereich Fotovoltaik und die vermehrte Verwendung von Silber in der 5G-Technologie und der Elektronik in Autos gezählt.Da die Anwendungen der Künstlichen Intelligenz künftig deutlich zunehmen dürften, würden Edelmetallexperten einen zusätzlichen Nachfrageanstieg erwarten. Zudem sei Silber für die Energiewende unerlässlich. Gute Voraussetzungen also dafür, dass sich der Silberpreis auch weiterhin besser entwickele als der seines goldenen Pendants - zumal Silber ebenso wie sein großer Bruder von den erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken profitieren dürfte. (15.03.2024/ac/a/m)