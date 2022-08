Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) erlebt heute einen starken Ausverkauf und verliert fast 1,5%, ebenso wie Öl und Eisenerz, so die Experten von XTB.



Kupfer hingegen könne heute zulegen. Interessanterweise sei die Menge an Silber in den Tresoren der COMEX in letzter Zeit deutlich zurückgegangen. In der vergangenen Woche hätten die Anleger rund 280 Millionen Unzen Silber abgezogen. Unterdessen hätten die börsengehandelten Fonds nach einem gigantischen Ausverkauf in den letzten Monaten den Bestand an Edelmetallen in ihren Tresoren im August unverändert gelassen.



Es lasse sich jedoch nicht leugnen, dass Silber einem enormen Verkaufsdruck ausgesetzt sei. In dieser Woche dürfte der Silberpreis um über 7% fallen und die jüngsten Gewinne um mehr als 2/3 reduzieren. Das negative Szenario für Silber könnte sich umkehren, wenn es dem Preis gelinge, über die 50-Tage-Linie zurückzukehren, die mit dem 23,6%-Retracement der letzten starken Abwärtswelle und dem psychologischen Widerstand um 20,00 USD pro Unze zusammenfalle. (19.08.2022/ac/a/m)



