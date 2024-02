Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Scheitern an der mittelfristigen Widerstandszone um 26,00 USD begann beim Silberpreis eine Talfahrt, die in der Spitze bis an den Support bei 21,65 USD reichte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei der Anstieg von Oktober bis Dezember 2023 fast komplett korrigiert und das Risiko weiterer mittelfristiger Abgaben deutlich erhöht worden. Seit Mitte Januar könne sich Silber allerdings zwischen dem Support bei 21,65 USD und 23,32 USD auf der Oberseite stabilisieren. Aktuell strebe der Wert wieder diesem Widerstand entgegen.Wahrscheinlich befinde sich Silber nur in einer Zwischenerholung im intakten Abwärtstrend. Das Potenzial des Anstiegs sei zunächst auf 23,32 und 23,60 USD begrenzt. An dieser Stelle dürften die Bären wieder zuschlagen und den Wert bis 21,65 USD und darunter bis 20,69 USD drücken. Auf diesem Niveau könnte allerdings eine Trendwende starten. Sollte es dagegen zu einem Ausbruch über 23,60 - 23,75 USD kommen, wäre dies ein klares Zeichen für den Beginn einer größeren Kaufwelle. Diese könnte Silber zügig bis 24,53 und 25,00 USD antreiben und damit sogar eine bullische Trendwende einleiten. (13.02.2024/ac/a/m)