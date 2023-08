Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten in der Tendenz seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei es ab Mitte Juli ausgehend von der Hürde bei 24,53 USD wieder zu Abgaben in Richtung der 22,10 USD gekommen. Darüber habe sich der Kursverlauf zuletzt aber deutlich erholen können.Die Gegenbewegung stehe vor einer wichtigen Widerstandszone zwischen 24,53 USD und dem letzten Hoch bei 25,26 USD. Auch der mittelfristige Abwärtstrend wirke in diesem Bereich belastend. Sollte Silber die 25,26 USD jedoch durchbrechen, könnten Anschlusskäufe auch über 26,21 USD auf ein neues mittelfristiges Hoch führen. Eine Wiederaufnahme der Seitwärtsbewegung in Richtung 22,10 USD müsse aber derzeit noch einkalkuliert werden. (29.08.2023/ac/a/m)