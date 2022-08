Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche musste der Silberpreis (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) eine sehr schwache Entwicklung hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auffällig seien dabei die letzten beiden fast deckungsgleichen Wochenhochs (20,86/20,87 USD), welche ein sog. "tweezer top" entstehen lassen würden. Im Dunstkreis einer absoluten charttechnischen Schlüsselzone würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dieses negative Candlestickmuster für besonders bemerkenswert halten. Gemeint sei die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 21 USD sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von März 2020 bis Februar 2021 (20,82 USD). Abgerundet werde das hier entstehende Barrierenbündel durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 20,63 USD).



Für ein Ende der herausfordernden Marktphase der letzten anderthalb Jahren sei deshalb ein Spurt über die angeführte Schlüsselzone die absolut zwingende Ausgangsvoraussetzung. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Juli-Tief bei 18,11 USD ein wichtiges zyklisches Low markiere. In diesem Kontext besitze dieses Verlaufstief noch eine weitere Dimension: Um einen weiteren charttechnischen Nackenschlag zu verhindern, sollte der Silberpreis in Zukunft nicht mehr unter das oben genannte Tief vom Juli zurückfallen. (22.08.2022/ac/a/m)



