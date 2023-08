Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit den bisherigen Jahreshochs vom Mai bei gut 26 USD befindet sich der Silberpreis in einer korrektiven Phase, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Edelmetall zuletzt die Glättungslinien der letzten 50 Wochen bzw. 200 Wochen (akt. bei 22,80/22,43 USD) ausgelotet. Apropos gleitende Durchschnitte: Der kurzfristige habe den längerfristigen zuletzt von unten nach oben durchschnitten, wodurch ein sog. "golden cross" entstehe.



Überhaupt scheine der Silberpreis die beiden Glättungen aktuell als Sprungbrett zu nutzen. Die jüngsten Kursavancen würden zudem die Hoffnung auf Ausprägung einer langfristigen Korrekturflagge am Leben halten. In dieser Gemengelage würden die o.g. Hochs bei 26 USD das nächste Anlaufziel definieren. Gelinge dem Edelmetall der Spurt über diese Hürde, könne die Kursentwicklung seit Sommer 2021 sogar als langfristige Bodenbildung interpretiert werden. Das wäre dann ein echter Befreiungsschlag, denn aus deren Höhe ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 8 USD. Langfristig also mehr als ausreichend um die Mehrjahreshochs von 2020/21 bei 30 USD zu überspringen. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft, die eingangs angeführte 200-Wochen-Linie (akt. bei 22,43 USD) nicht mehr zu unterschreiten. (28.08.2023/ac/a/m)



