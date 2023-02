Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Test des seit Februar 2021 bestehenden Baissetrends (akt. bei 24,54 USD) kam der Silberpreis zuletzt wieder deutlicher zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Korrekturbewegung rücke nun eine absolute Kernunterstützung wieder in den Fokus. Gemeint sei die Kombination aus den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 21,65/21,41 USD), dem 2016er-Hoch (21,11 USD) und einem Fibonacci-Level (20,82 USD). Der Spurt über dieses Level habe Ende vergangenen Jahres für den Abschluss einer kleinen Bodenbildung gesorgt - langfristig fungiere die diskutierte Bastion darüber hinaus als Nackenzone einer großen, unteren Umkehr. Und als wäre das alles noch nicht genug, verlaufe bei 20,99 USD derzeit auch noch die 200-Tage-Linie. In der Summe habe es selten eine massivere Kumulationsunterstützung gegeben, auf deren Basis Anleger neue Long-Engagements ins Auge fassen könnten. Richtig auf "grün" springe die Börsenampel für den Silberpreis, wenn der eingangs beschriebene Abwärtstrend überwunden werde. Schließlich wäre dann die gesamte Verschnaufpause der letzten beiden Jahre als trendbestätigende Flagge zu interpretieren. Ein engmaschiger Stop-Loss im Bereich der o. g. Kernunterstützung gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (15.02.2023/ac/a/m)

