Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Wichtig hoch fünf" - so hatten wir zuletzt die Schlüsselgröße von rund 21 USD beim Silberpreis beschrieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau falle ein Fibonacci-Level (20,83 USD) mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 21,01 USD), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 21,68 USD) zusammen. Der Sprung über diese Schlüsselhürden vervollständige nun tatsächlich die zuvor diskutierte Bodenbildung. Lohn der Mühen sei ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 3,50 USD. An dieser Stelle werde es interessant: Perspektivisch dürfte das Edelmetall damit Kurs auf den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 25,01 USD) nehmen, der gleichzeitig als obere Begrenzung einer möglichen Korrekturflagge fungiere. Vor diesem Hintergrund würde ein Trendbruch - verbunden mit der "bullishen" Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters - für eine weitere deutliche Verbesserung sorgen. Aufgrund der Bedeutung der Ausbruchsmarke von 21 USD könnten Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf dieses Level nachziehen. (07.12.2022/ac/a/m)

