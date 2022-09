Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf vielfachen Wunsch analysieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt heute mal wieder den Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310).



Besonders lohnenswert sei derzeit ein Blick auf den Wochenchart des Edelmetalls. So könne sich die Korrektur seit Februar 2021 im langfristigen Kontext immer noch als klassische Flagge herauskristallisieren. Auf Basis der unteren Flaggenbegrenzung (akt. bei 17,83 USD) habe der Silberpreis zuletzt die Kurve bekommen. Diese Entwicklung schlage sich auch in verschiedenen Indikatoren nieder. So arbeite der trendfolgende MACD auf historisch niedrigem Level an einem neuen Einstiegssignal. Einen Schritt weiter sei da bereits der RSI, der sowohl das Kaufsignal als auch eine positive Divergenz bereits ausgeprägt habe. Bemerkenswert seien noch die jüngsten CoT-Daten: Erstmals seit langem würden die "wissenden Commercials" über eine Netto-Longposition verfügen.



In der Summe stünden die Zeichen auf Erholung beim Silberpreis. Doch für einen echten charttechnischen Befreiungsschlag bedürfe es einer Rückeroberung der massiven Widerstandszone bei rund 21 USD. Hier falle der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 20,69 USD) mit einem Fibonacci-Level (20,83 USD) und verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten zusammen. (14.09.2022/ac/a/m)



