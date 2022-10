Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen bereits leicht aus dem mittelfristigen Abwärtstrend bewegen, was sich als Bullen falle darstellte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem weiteren Test der 18,12 USD sei zuletzt aber ein dynamischer Anstieg gelungen, welcher auch über die Hürde bei 20,00 USD führe.



Der starke Kursausbruch über den Abwärtstrend und die Hürde bei 20,00 USD dürfte weitere Kursgewinne nach sich ziehen. Im Bereich der Hürde bei 20,84 USD könnte allerdings nochmals ein Pullback anstehen. Schaffe es Silber anschließend, oberhalb der 20,00 USD weiter anzusteigen, eröffne sich Spielraum bis in den Bereich 22,51 USD. (04.10.2022/ac/a/m)



