Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Was für ein Comeback: Der Silberpreis habe in den vergangenen zwei Handelstagen deutlich zulegen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Der Grund liege auf der Hand: Die Inflationsdaten in den USA hätten unter den Erwartungen des Marktes gelegen. Das nehme Stück für Stück die Angst vor weiter steigenden Zinsen seitens der US-Notenbank.



Ein Blick auf das sogenannte FedWatch-Tool zeige: Zwar rechne der Markt nach wie vor mit einem Zinsschritt auf der nächsten Notenbanksitzung am 26. Juli - also übernächster Woche. Doch das könnte es dann gewesen sein. Zwar hätten die Notenbanker zuletzt von noch zwei Zinsschritten im laufenden Jahr gesprochen. Doch das sehe der Markt nicht mehr. Für Dezember würden nur noch etwas mehr als 20% der Befragten davon ausgehen, dass die Zinsen noch einmal nach dem Zinsschritt im Juli steigen würden. "Der Aktionär" sehe selbst diesen einen Zinsschritt kritisch, immerhin würden fast alle vorauslaufenden Faktoren darauf hindeuten, dass Inflation erst einmal nicht mehr das beherrschende Thema sein werde. Die Rohstoffe würden sich eher schwach präsentieren, was deutlich disinflationär wirken dürfte.

Zurück zu Silber: Nachdem der Silberpreis wochenlang in einer Handelsspanne zwischen 22 und 23 USD verharrt habe, sei ihm mit den Inflationsdaten der Ausbruch gelungen. Wichtig: Silber habe dabei auch das Zwischenhoch von Juni bei 24,50 USD überwinden können und habe aus technischer Sicht nun Platz bis 26 USD, dem Hoch aus dem April und Mai. Gelinge es Silber auch darüber auszubrechen, komme der Bereich rund um 27 USD, das Hoch von Beginn des Jahres, und anschließend könnten sogar wieder Kurse jenseits von 28 USD interessant werden. Sicher, hier liege noch etwas Arbeit vor den Bullen. Die Chancen hätten sich aber in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Die Bullen seien am Drücker. Spannend werde das Ganze auch für die Silberaktien. Bei 22 USD seien die Margen klein gewesen - beziehungsweise hätten Konzerne noch rote Zahlen geschrieben. Doch bei einem Sprung auf 28 USD würde sich das Blatt deutlich wenden. Das sollte sich dann auch in den Aktienkursen widerspiegeln. Mutige Anleger könnten daher einen Blick auch auf Silberaktien werfen. Es werde spannend! (14.07.2023/ac/a/m)



