Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den Vorwochen aus einer Konsolidierung nach unten heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem auch die 20,45 USD unterschritten worden seien, sei es zu einem starken Kursrückgang gekommen.



Die alte Unterstützung bei 18,95 USD habe Silber erreicht. Hier biete sich die Chance einer Gegenbewegung, welche auch nochmals in Richtung 20,45 USD führen könnte. Der sich nähernde Abwärtstrend schränke das Potenzial auf der Oberseite aber ein. Erst darüber würden sich mittelfristig neue Chancen bieten. Unterhalb der 18,95 USD werde der Weg in Richtung 18,00 USD relativ frei. (12.07.2022/ac/a/m)

