Paris (www.aktiencheck.de) - Silber scheiterte in den Vorwochen innerhalb einer Erholung an der Hürde bei 24,53 USD und bestätigte so das zuvor ausgebildete Doppeltop, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dies habe einen weiteren Rückfall zur Folge gehabt, welcher ausgehend von der bei 22,00 USD liegenden Unterstützung konsolidiert werde.Weitere Abgaben seien bei Silber in Richtung der 22,00 USD jederzeit möglich. Darunter würde der Kursverlauf auch auf den längerfristigen Aufwärtstrend treffen. Sollte Silber jedoch auch unter 21,30-21,50 USD rutschen, drohe ein umfassender Rückfall bis in den Bereich 19,90 USD. Erst oberhalb des bei 23,45 USD verlaufenden Abwärtstrends werde es wieder bullischer. Dann könnten auch Kursgewinne bis 24,53 USD anstehen. (04.07.2023/ac/a/m)