Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten habe sich der Silberpreis volatil seitwärts bewegt, was auf den Versuch einer Bodenbildung hindeute, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit Anfang Juli pendele der Silberpreis im Bereich von 18 bis 21 USD hin und her. Zwei Ausschläge unter bzw. über diesen Bereich hätten das Jahrestief bei 17,55 USD respektive das Oktober-Hoch bei 21,23 USD markiert. Es sehe aufgrund dieser Seitwärtsbewegung so aus, als würde der Markt im Bereich von 18 USD einen Boden bilden. Dafür spreche auch, dass Silber den GD50 bei 19,18 USD zurückerobert und einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert habe. Schaffe es das Edelmetall, die erste Hürde in Form des Oktober-Hochs zu überwinden, wären die nächsten Ziele der GD200 bei 21,48 USD und das Juni-Hoch bei 22,51 USD. Lehrbuchmäßig wäre die Bodenbildung abgeschlossen, sobald Silber über dem Juni-Hoch notiere. Falle Silber nicht mehr unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und verlasse die Seitwärtszone nach oben, dann seien Kurse im mittleren 20-USD-Bereich möglich.Anleger sollten die Entwicklung in der Seitwärtszone abwarten und bei einem Ausbruch über 21,23 USD eine erste Long-Position eingehen. (07.11.2022/ac/a/m)