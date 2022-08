Paris (www.aktiencheck.de) - Silber hat seit der letzten Sitzung der US-Notenbank in der vergangenen Woche kräftig an Wert gewonnen - und dies, obwohl die FED den Leitzins erneut deutlich um 75 Basispunkte anhob, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dollar dürfte Richtung vorgebenUnterdessen würden die großen Terminspekulanten bei Silber-Terminkontrakten laut dem aktuellen Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC erstmals seit Mai 2019 unter dem Strich auf sinkende Preise setzen. In der letzten Juli-Woche habe sich deren Netto-Long-Position in Höhe von 1.360 Kontrakten in eine Netto-Short-Position von 4.500 Futures verwandelt. Die Marktakteure hätten somit deutlich mehr Wetten auf fallende als auf steigende Silbernotierungen platziert. Noch düsterer sei die Gemütslage der Spekulanten zuletzt vor mehr als drei Jahren gewesen. Genau dies berge aber Chancen auf eine zumindest kurzfristige Aufwärtsbewegung, denn ein Blick in die Finanzgeschichte zeige: Nach derart negativen Stimmungslagen habe der Silberpreis in den meisten Fällen deutlich nach oben tendiert und den Anlegern innerhalb weniger Wochen ein kräftiges Kursplus beschert. Sicher sei dieses Szenario aber freilich nicht. Sollte der weiterhin recht robuste Dollar indes zur Schwäche neigen, dürften die auf sinkende Silbernotierungen spekulierenden Investoren schlechte Karten haben. (05.08.2022/ac/a/m)