Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "False breaks are followed by fast moves!" Beschreibt diese alte Trading-Weisheit die charttechnische Ausgangslage beim Silberpreis derzeit treffend? Das ist aktuell die große Frage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Eine absolute Schlüsselzone bestehe bei dem Edelmetall bei rund 21 USD. Hier falle die Nackenlinie der Bodenbildung vom Herbst vergangenen Jahres mit den Glättungslinien der letzten 50 und 200 Wochen (akt. bei 21,39/21,51 USD) zusammen. Abgerundet werde die Bedeutung der beschriebenen Kumulationszone durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 20,97 USD) sowie durch ein Fibonacci-Level (20,82 USD). Diese Kernunterstützung habe der Silberpreis in der vergangenen Woche temporär unterschritten, was der RSI mit einem Vorstoß in überverkauftes Terrain quittiert habe. Mittlerweile habe der Oszillator sogar ein neues Kaufsignal generiert. Im Vergleich dazu sei der MACD zwar einen Schritt zurück, doch auch der Trendfolger arbeite auf historisch recht niedrigem Niveau an einem konstruktiven Schnittmuster. In dieser extrem spannenden Gemengelage würden die Analysten einen nachhaltigen Anstieg über das jüngste Verlaufshoch bei 21,18 USD als Startschuss im Sinne der eingangs erwähnten Trading-Weisheit definieren. Als Absicherung biete sich das jüngste Verlaufstief bei 20,40 USD an. (06.03.2023/ac/a/m)



