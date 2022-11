Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir hatten zuletzt die Bedeutung der Schlüsselgröße von 21 USD für den Silberpreis hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Auf diesem Level bilde die Kombination aus einem Fibonacci-Level (20,83 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 20,88 USD), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 21,71 USD) ein extrem hartnäckiges Barrierenbündel. Die Tragweite eines möglichen Sprungs über die angeführten Hürden möchten die Analysten anhand des Tagescharts untermauern. In der kürzerfristigen Zeitebene würde dieser Befreiungsschlag für den Abschluss einer unteren Umkehr sorgen. Das Anschlusspotenzial aus der vorangegangen Stabilisierung ließe sich dann auf rund 3,50 USD taxieren. Und noch ein Aspekt unterstreiche die Relevanz des Signalgebers bei 21 USD. Knapp darüber verlaufe mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 21,48 USD) ein weiterer wichtiger Widerstand. Interessant sei zum Abschluss noch, dass sich der Goldpreis seit dem Spätsommer deutlich schlechter als der "kleine Bruder" entwickele. Das Gold-/Silber-Ratio falle also und teste den Kreuzwiderstand bei 80. Dessen Bruch würde eine konstruktive Silber-Entwicklung im eigentlichen Chartverlauf unterstützen. (09.11.2022/ac/a/m)

