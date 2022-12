Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Monaten stark erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien über die Hürde bei 20,84 USD ausgebrochen und hätten diesen Anstieg konsolidiert. Ausgehend von der Ausbruchszone sei es in der Vorwoche zu einem weiteren starken Aufwärtsimpuls gekommen.



Weitere Kursgewinne seien bei Silber jederzeit möglich. Spielraum biete sich zunächst noch bis in den Bereich 23,99 USD, anschließend bis zum längerfristigen Abwärtstrend bei derzeit 25,00 USD. Ein weiterer Rücklauf bis 21,50 USD sei aber noch möglich. Sollte Silber jedoch unter den dort liegenden Aufwärtstrend rutschen, drohe eine stärkere Zwischenkorrektur. (06.12.2022/ac/a/m)

